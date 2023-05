Stand: 31.05.2023 09:14 Uhr Appiah bleibt trotz Abstieg beim VfB Oldenburg

Routinier Marcel Appiah wird auch in der kommenden Saison zum Kader des Drittliga-Absteigers VfB Oldenburg zählen. "Ich bin sehr froh, dass Marcel weiterhin ein Fixpunkt unserer Mannschaft sein wird", sagte Sebastian Schachten, sportlicher Leiter der Niedersachsen. Appiah hat bislang 62 Pflichtspiele für den VfB bestritten, der 35 Jahre alte Fußballer blickt zuversichtlich nach vorne: "Ich möchte mit dem VfB wieder angreifen. Man hat in dieser Saison gesehen, was in Oldenburg möglich ist. Die Unterstützung der Fans war großartig und es ist doch klar, dass wir alles tun werden, um eine starke Regionalliga-Saison zu spielen." | 31.05.2023 09:13