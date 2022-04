Stand: 05.04.2022 12:46 Uhr Anti-Kriegs-Shirts: FC St. Pauli spendet 100.000 Euro

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat in den vergangenen vier Wochen durch den Verkauf von Anti-Kriegs-Shirts 100.000 Euro eingenommen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der Ertrag nun zu gleichen Teilen an die Hilfsorganisationen "Mission Lifeline" und "#leavenoonebehind" überwiesen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sollen die Menschen dort mit dem Geld unterstützt werden. "Zeitgleich ist in den vergangenen Wochen deutlich geworden, dass besonders auch nach der Flucht großer Bedarf an finanzieller Unterstützung herrscht, um Geflüchtete hier vor Ort zu unterstützen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins weiter. Deshalb werde die Aktion fortgesetzt, um in Hamburg Projekte zu unterstützen. | 05.04.2022 12:45