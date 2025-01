Stand: 09.01.2025 10:20 Uhr Anna Gnauk neue Leiterin des Olympiastützpunkts Hamburg

Der Olympiastützpunkt Hamburg/Schles- wig-Holstein bekommt eine neue Chefin. Als Nachfolgerin von Ingrid Unkelbach wird Anne Gnauk die Leitung des OSP übernehmen. Die 45-Jährige arbeitete 15 Jahre lang für den Hamburger SV e.V. Dort war sie in den vergangenen fünf Jahren in der Geschäftsführung für die Bereiche Strategie, Kommunikation und Marketing zuständig. Gnauks Vorgängerin Unkelbach war Ende des vergangenen Jahres nach 24 Jahren als Leiterin in den Ruhestand gegangen. | 09.01.2025 10:19