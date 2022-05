Stand: 08.05.2022 10:02 Uhr Anhänger von Werder Bremen in Aue attackiert

Drei Fans des Fußball-Zweitligisten SV Werder Bremen sind in der Nacht zum Sonntag in Aue angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sie kurz vor Mitternacht ein Lokal verlassen und waren dann von sechs derzeit noch unbekannten Tätern angegriffen worden. "Sie schlugen und traten auf die Werderaner Fans ein, forderten von den drei Männern ihre Bremen-Trikots sowie eine Jacke", hieß es im Polizeibericht. Die Anhänger aus Bremen hätten daraufhin die Kleidungsstücke übergeben, die Täter seien geflohen. Werder spielt heute (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Aue und kann mit einem Sieg einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga machen. | 08.05.2022 10:01