Stand: 30.08.2022 11:15 Uhr Angreiferin Kardesler kehrt zum SV Meppen zurück

Zweieinhalb Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt hat sich der SV Meppen noch einmal verstärkt: Vildan Kardesler kehrt zu den Emsländerinnen zurück. Die 24-Jährige, zuletzt für Bayer Leverkusen aktiv, spielte bereits 2015/2016 beim SVM. Danach ging sie in die USA, wo sie für die Arizona State Sun Devils auf Toprejagd ging und parallel ihr Psychologie-Studium abschloss. Meppen startet am 18. September mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg in die Saison. | 30.08.2022 11:15