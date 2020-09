Stand: 14.09.2020 13:04 Uhr

Angeschlagene Ludwig will bei Beach-EM starten

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig kann trotz Rücken-Problemen bei den am Mittwoch beginnenden Europameisterschaften in Lettland starten. Am Wochenende hatte die Hamburgerin beim "King of the Court" im niederländischen Utrecht noch ausgesetzt. "Es ist schon etwas Ernstes. Sonst hätte ich nicht zugeschaut", sagte Ludwig "rbb24". Die EM aber sei nicht in Gefahr, erklärte die 34-Jährige: "Der Plan steht, dass wir da hinfahren." Ludwig wird in Lettland mit Margareta Kozuch (Hamburg) antreten. | 14.09.2020 13:03