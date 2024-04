Stand: 11.04.2024 20:30 Uhr Angelique Kerber im Billie Jean King Cup nur im Doppel

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber kommt bei ihrem Comeback im deutschen Tennis-Team voraussichtlich nur im Doppel zum Einsatz. Teamchef Rainer Schüttler nominierte als Einzelspielerinnen für die Qualifikations-Partie beim Billie Jean King Cup in Sao Paulo gegen Gastgeber Brasilien Laura Siegemund und Tatjana Maria. Erst in einem möglicherweise entscheidenden Doppel käme die Kielerin zum Abschluss am Sonnabend mit Anna-Lena Friedsam gegen Haddad Maia und Luisa Stefani zum Zuge. | 11.04.2024 20:30