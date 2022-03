Stand: 24.03.2022 14:21 Uhr Andersson weitere zwei Jahre Torwarttrainer beim DHB

Mattias Andersson bleibt Torwarttrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaften. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 43-Jährige seinen Vertrag bis 2024. Andersson, der auch beim THW Kiel die Keeper betreut, steht seit 2020 in Diensten des DHB. Der 150-fache schwedische Nationalspieler war in der Bundesliga jahrelang beim THW Kiel und bei der SG Flensburg-Handewitt aktiv. | 24.03.2022 14:21