Stand: 11.01.2024 10:13 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils spielen zweimal in Hannover

Das American-Football-Team der Hamburg Sea Devils wird kommende Saison zwei Spiele in der Arena von Hannover 96 bestreiten, wie die European League of Football am Donnerstag mitteilte. Gegner und Spieldaten für die Partien sollen bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans Mitte Januar bekannt gegeben werden. Damit bestreiten die Sea Devils vier Spiele in großen Fußball-Arenen. Am 14. Juli im Hamburger Volksparkstadion sowie an einem noch unbekannten Termin im Bremer Weserstadion. Weitere Heimspiele des Teams finden im Stadion an der Hoheluft in Hamburg statt. | 11.01.2021 10:12