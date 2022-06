Stand: 26.06.2022 15:52 Uhr Amazing Grace siegt zum Auftakt der Hamburger Derby-Woche

15:10-Favoritin Amazing Grace hat zum Auftakt der Galopp-Derby-Woche das Rennen "170 Jahre Hamburger Renn-Club" gewonnen. Unter Jockey Marco Casamento wurde die vier Jahre alte Stute am Sonntag in der Hansestadt ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den Sieg in dem mit 22.500 Euro dotierten Rennen souverän mit anderthalb Längen Vorteil. Nach 2.200 Metern wurde Kolossal mit Mickael Forest Zweite vor Accola mit Maxim Pecheur. | 26.06.2022 15:52