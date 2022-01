Stand: 19.01.2022 14:29 Uhr Amateurfußball im MV will Spielbetrieb fortsetzen

Der Spielbetrieb in den Fußball-Amateurklassen von Mecklenburg-Vorpommern wird fortgesetzt. Das teilte der Landesfußballverband (LFV) am Mittwoch mit. Vorausgegangen war der Entscheidung eine Umfrage unter den Vereinen. Darin hatte sich die Mehrheit für Spiele auch unter 2G- bzw. 2G-plus-Bedingungen ausgesprochen. "Die Vereine haben eine Richtung vorgegeben, die in unsere Entscheidung für die Aufrechterhaltung des geplanten Spielbetriebs eingeflossen ist", sagte LFV-Präsident Joachim Masuch. Mit Ausnahme der Männer-Verbandsliga, die Mitte Februar ihre Saison fortsetzt, soll in allen anderen Klassen erstmals wieder im März gespielt werden. | 19.01.2022 14:27