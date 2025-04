Stand: 18.04.2025 21:12 Uhr Altona 93 erreicht Halbfinale des Hamburger Fußball-Landespokals

Der FC Altona 93 ist Eintracht Norderstedt ins Halbfinale des Hamburger Fußball-Landespokals gefolgt. Das Team von Coach Andreas Bergmann setzte sich am Freitagabend gegen den Oberliga-Rivalen SC Victoria durch einen späten Treffer von Gianluca Przondziono (90.+4) mit 1:0 durch. 3.586 Zuschauer verfolgten das Duell der beiden Traditionsclubs auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Regionalligist Norderstedt hatte bereits am Donnerstag durch einen 4:2-Sieg beim Landesligisten Nikola Tesla die Vorschlussrunde erreicht. In den weiteren Viertelfinals treffen der USC Paloma und der FC Alsterbrüder (Sonnabend, 13 Uhr) sowie die SV Halstenbek-Rellingen und Vorwärts-Wacker Billstedt (Montag, 14 Uhr) aufeinander. Ergebnisse | 18.04.2025 21:12