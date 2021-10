Stand: 12.10.2021 09:54 Uhr Alsmeier fehlt SSC Schwerin mehrere Wochen

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin muss mehrere Wochen auf Lina Alsmeier verzichten. Bei der Außenangreiferin hat sich der Verdacht auf einen Bänderriss im rechten Knöchel bestätigt. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Die 21-Jährige hatte sich die Verletzung in der Partie gegen den SC Potsdam bereits am vergangenen Mittwoch zugezogen. "Ich denke, von all den Szenarien, die hätten sein können, hatte ich Glück im Unglück", sagte Alsmeier. Auf ihrer Position sollen nun Anne Hölzig und Frauke Neuhaus vermehrt zum Einsatz kommen. | 12.10.2021 09:55