Stand: 21.10.2020 09:25 Uhr Allofs für Neuordnung: "Die Großen" müssen etwas abgeben

Klaus Allofs spricht sich für eine Umverteilung der TV-Gelder im Profi-Fußball aus. "Der Fußball muss sich im Grundsatz verändern", sagte der frühere Sportchef des VfL Wolfsburg und von Werder Bremen der "Sport Bild", "wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um den Konkurrenzkampf wieder zu fördern." Unter der Bayern-Dominanz und dem fehlenden Wettbewerb an der Spitze leide laut Allofs "auf Dauer die Attraktivität" der Liga. "Die Gesamtentwicklung des deutschen Fußballs müssen auch Bayern München und Borussia Dortmund im Blick haben. Wir brauchen eine Neuordnung. Es geht um das ganze System Fußball." Der 63-Jährige gehört seit Ende September dem Vorstand des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an. | 21.10.2020 09:20