Alexander Zverev startet in Sandplatzsaison

In seiner Wahlheimat Monte Carlo beginnt für Tennisprofi Alexander Zverev die Sandplatzsaison. "Es ist schön, Familie und Freunde um einen herum zu haben. Und das Stadion hat die wohl schönste Aussicht der Tour", hat der Hamburger einmal über das Turnier gesagt. In Runde eins hat Zverev ein Freilos, dann wartet in Marton Fucsovics (Ungarn) oder Cagliari-Sieger Lorenzo Sonego (Italien) die erste unangenehme Aufgabe. Im Viertelfinale könnte es gegen Novak Djokovic (Serbien) gehen. | 12.04.2021 13:34