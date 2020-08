Stand: 01.08.2020 21:54 Uhr

Alexander Zverev gewinnt Show-Match

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat sein erstes Match seit der umstrittenen Adria-Tour und seiner Absage für das Show-Turnier in Berlin gewonnen. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich am Samstagabend bei einem Einladungs-Event in Südfrankreich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3:2 (11:10, 15:14, 12:14, 11:14, 2:1) durch. Beim "Ultimate Tennis Showdown" wird nach eigenen Regeln gespielt. So wird beispielsweise jedes Match über vier Viertel à zehn Minuten ausgetragen. | 01.08.2020 21:53