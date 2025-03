Stand: 24.03.2025 18:51 Uhr Alexander Zverev erreicht Achtelfinale von Miami

Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger bezwang den Australier Jordan Thompson in der dritten Runde nach leichten Startschwierigkeiten mit 7:5, 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf den Franzosen Arthur Fils oder Frances Tiafoe aus den USA. | 24.03.2025 18:50