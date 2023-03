Stand: 02.03.2023 14:30 Uhr Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Dubai im Halbfinale

Alexander Zverev steht erstmals seit seiner schweren Fußverletzung bei einem Tennis-Turnier wieder im Halbfinale. Der Olympiasieger aus Hamburg gewann am Donnerstag bei der ATP-Veranstaltung in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 7:5, 6:4 und zeigte dabei die beste Leistung seit seinem Comeback. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev an diesem Freitag auf den Gewinner der Partie zwischen dem Russen Andrei Rubljow und Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden. | 02.03.2023 14:30