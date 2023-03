Stand: 09.03.2023 11:12 Uhr Alexander Zverev: Wieder bereit für große Taten?

Nach Monaten der Reha und ersten Erfolgen zuletzt in Dubai fühlt sich Olympiasieger Alexander Zverev wieder bereit für große Taten. "Ich habe das Gefühl, ich bin wieder so weit, mit den besten Spielern der Welt zu konkurrieren und auf einem Niveau zu sein", sagte der 25-Jährige vor dem Masters-Turnier in Indian Wells, das sich selbst das Tennis-Paradies nennt. Der gebürtige Hamburger hatte sich im vergangenen Jahr in Paris nahezu alle Bänder im Knöchel gerissen und war monatelang ausgefallen. | 09.03.2023 11:11