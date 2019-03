Stand: 07.03.2019 20:00 Uhr

Alexander Budde ist Behindertensportler des Jahres

Rollstuhl-Basketballer Alexander Budde ist Niedersachsens Behindertensportler des Jahres 2019. Der 18-Jährige setzte sich mit 3.791 Stimmen deutlich gegenüber dem zweitplatzierten Steffen Lehmker durch, der Para-Ski-Läufer vom WSV Clausthal-Zellerfeld bekam 3.050 Stimmen. Den dritten Platz belegt Leichtathlet Phil Grolla vom VfL Wolfsburg. Der Preis wurde am Donnerstagabend im Beisein von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Varieté-Theater GOP in Hannover verliehen. Als sportlicher Ehrengast nahm der ehemalige Box-Weltmeister Henry Maske an der Veranstaltung teil.

Budde peilt die Herren-Nationalmannschaft an

Budde gewann mit der U-22-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Doch mit seiner Nationalmannschaftskarriere soll es noch weitergehen. Er peilt die Herren-Nationalmannschaft an.

Das Ergebnis der Wahl

Sportler mit großer mentaler Kraft

Behinderten-Sportverband-Präsident Karl Finke sagte in Hannover, dass alle Nominierten über eine große mentale Kraft verfügten, die besonders Athletinnen und Athleten mit Handicap dabei helfe, jeden Tag Spitzenleistungen zu bringen. Im vergangenen Jahr hatte die Wahl zum Behindertensportler des Jahres die Schwimmerin Riekje Heuter von SG Osnabrück gewonnen.

