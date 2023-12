Stand: 08.12.2023 17:16 Uhr Akugue im Halbfinale der Tennis-DM - Preugschat ausgeschieden

Noma Noha Akugue hat bei den deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach souverän das Halbfinale erreicht. Die an Nummer eins gesetzte Hamburgerin bezwang am Freitagabend die Bielefelderin Joelle Steur mit 6:3, 6:1. Phillippa Preugschat (Hamburg) hat den Sprung in die Vorschlussrunde hingegen verpasst. Sie war gegen Stephanie Wagner aus Berlin beim 1:6, 0:6 chancenlos. | 08.12.2023 17:15