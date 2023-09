Stand: 06.09.2023 18:53 Uhr Ajax Amsterdam verpflichtet Sohn von Rafael van der Vaart

Ajax Amsterdam hat Damian van der Vaart, den Sohn des früheren HSV-Fußballprofis Rafael van der Vaart, verpflichtet. Der 17-Jährige erhält einen Einjahresvertrag und ist für die U18 vorgesehen, teilte der niederländische Rekordmeister am Mittwoch mit. Zuletzt lief der Mittelfeldspieler beim dänischen Club Esbjerg fB sowohl in der U17 als auch bei den Männern in der 3. Liga auf - auch Einsätze in der niederländischen U17-Auswahl kann er bereits vorweisen. | 06.09.2023 18:52