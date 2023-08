Stand: 10.08.2023 19:26 Uhr Aidenojie wechselt von Rasta Vechta zu den Rostock Seawolves

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat sich für sein Nachwuchs-Team in der ProB auf der Shooting-Guard-Position die Dienste von Darren Aidenojie gesichert. Der 18-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Zweitligisten Rasta Vechta unter Vertrag und spielte für das Regionalligateam der Niedersachsen sowie in der NBBL. Für die Artland Dragons lief er zudem in der ProA auf. Aidenojie erhält an der Ostsee einen Dreijahresvertrag und eine Doppellizenz, um auch im Profiteam mitzutrainieren. | 10.08.2023 19:25