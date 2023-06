Stand: 18.06.2023 12:15 Uhr Agut sagt ab - Zverev in Halle nun gegen Thiem

Der Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des Rasenturniers in Halle/Westfalen am Montag auf seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem. Das teilten die Organisatoren des ATP-Turniers am Sonntag mit. Eigentlich hätte der Hamburger gegen den Spanier Roberto Bautista Agut antreten sollen, doch die verletzungsbedingte Startabsage des Kanadiers Felix Auger-Aliassime sorgte für Veränderungen bei den Hauptfeld-Ansetzungen. Zverev rückte zu den gesetzten Profis auf und bekam in Thiem einen leichteren Gegner zugeordnet. | 18.06.2023 12:12