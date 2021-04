Stand: 12.04.2021 10:46 Uhr Achter-Steuermann: "Amateurhafte Vorbereitung auf EM"

Nach dem enttäuschenden Abschneiden des Achters mit Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) bei der EM in Varese/Italien hat Steuermann Martin Sauer den Deutschen Ruderverband (DRV) kritisiert. "Die gesamte Vorbereitung für dieses Ereignis war eine ziemlich amateurhafte Veranstaltung. Dann kriegst du halt den Arsch voll", sagte Sauer in der ARD-Sportschau: "So einfach ist es." Das deutsche Flaggschiff hatte beim Start in die Olympia-Saison den enttäuschenden vierten Platz belegt und den neunten EM-Titel in Folge verpasst. | 12.04.2021 10:44