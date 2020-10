Stand: 09.10.2020 15:19 Uhr Achter-Sieg zum Auftakt der Ruder-EM

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM in Posen Kurs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung genommen. Zum Start der ersten und einzigen internationalen Regatta in der durch die Corona-Pandemie gestörten Saison gelang der Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) am Freitag auf dem Malta-See im Vorlauf ein Start-Ziel-Sieg über Rumänien. Für die größte Überraschung aus DRV-Sicht sorgte Pia Greiten. Bei ihrem Vorlaufsieg ließ die 23 Jahre alte Ruderin aus Osnabrück sogar Skiff-Weltmeisterin Sanita Puspure (Irland) hinter sich. Weitere deutsche Erfolge in den 14 olympischen Bootsklassen gab es für den Vierer ohne Steuermann, den leichten Männer-Doppelzweier und den Frauen-Doppelvierer. | 09.10.2020 15:18