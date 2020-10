Stand: 14.10.2020 19:58 Uhr Achtelfinal-Aus für Mischa Zverev

Der Hamburger Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Köln im Achtelfinale ausgeschieden. Der 33-Jährige unterlag dem an Position sechs gesetzten Polen Hubert Hurkacz mit 4:6, 3:6. Sein zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander Zverev hat damit als letzter Deutscher eine Chance auf das Viertelfinale. Der US-Open-Finalist greift nach einem Freilos in der ersten Runde am Donnerstag ins Geschehen ein. Zverev trifft auf den Spanier Fernando Verdasco. | 14.10.2020 19:58