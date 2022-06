Stand: 11.06.2022 13:51 Uhr Abwehrspieler Veljkovic verlängert Vertrag mit Werder Bremen

Der serbische Nationalspieler Milos Veljkovic bleibt auch nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger habe seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert, teilten die Bremer am Sonnabend mit. "Nach dem Aufstieg in die Bundesliga war für mich klar, dass Bremen mein erster Ansprechpartner ist", sagte Veljkovic, der im Februar 2016 von Tottenham Hotspur zu Werder kam. Wechselbörse | 11.06.2022 13:50