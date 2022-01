Stand: 24.01.2022 16:04 Uhr Abwehrmann Kina verlässt den TSV Havelse

Außenverteidiger Denis Kina verlässt den TSV Havelse. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, zieht es den 29-Jährigen beruflich bedingt zurück in die Heimat nach Bielefeld. Sein Vertrag wurde aufgelöst. Von 2014 bis 2017 und seit 2018 wieder spielte Kina für die Garbsener, ingesamt lief er in 152 Pflichtpartien auf und erzielte dabei sechs Tore. Während der aktuellen Saison kam er in vier Drittligaspielen zum Einsatz. Wechselbörse | 24.01.2022 16:04