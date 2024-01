Stand: 05.01.2024 13:35 Uhr Abwehrchef Smith möchte lange beim FC St. Pauli bleiben

Der FC St. Pauli kann optimistisch in die nächsten Vertragsverhandlungen mit Eric Smith gehen. "Da herrscht eine Menge gegenseitiger Respekt", sagte Smith im Trainingslager im spanischen Benidorm. "Ich habe eine lange Zukunft hier, wenn der Verein und ich es wollen." Smiths Vertrag beim Fußball-Zweitligisten läuft bis Sommer 2025 und würde sich im Aufstiegsfall um ein weiteres Jahr verlängern. Der 26-Jährige sagte, er wolle am liebsten "möglichst lange etwas zurückgeben" und möchte mit den Hamburgern "am liebsten mit St. Pauli in der Bundesliga ankommen". Aktuell steht St. Pauli auf dem zweiten Tabellenplatz. | 05.01.2021 12:17