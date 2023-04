Stand: 21.04.2023 16:03 Uhr Abwehrchef Börner verlängert bei Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit seinem erfahrenen Abwehrspieler Julian Börner bis 2025 verlängert. In der kommenden Saison soll der 32-Jährige noch zum Profikader gehören und 2024 dann als Führungsspieler in die zweite Mannschaft wechseln. "Meine Familie und ich fühlen uns in Hannover unglaublich wohl. Deswegen war es auch mein großer Wunsch, über die Saison hinaus bei 96 zu bleiben. Wir haben ganz offen darüber gesprochen, wie ich dem Club zukünftig helfen kann. Mit der Rolle, die wir dabei gefunden haben, kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren", freute sich Börner, der für die längerfristige Perspektive wohl auf ein höheres Gehalt verzichtet hat. | 21.04.2023 15:48