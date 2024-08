Stand: 27.08.2024 13:40 Uhr Abschiedsvorstellung: Laura Ludwig startet mit Sieg

Die Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand hat für Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig mit einem Erfolg begonnen. Bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball gewann die Hamburgerin an der Seite von Louisa Lippmann in der ersten Runde 2:0 (21:9, 21:12) gegen Mareet Maidhof/Josefine Schäkel (Münster/Kiel). Im Achtelfinale treffen Ludwig/Lippmann um 18 Uhr auf Paula Schürholz/Janne Uhl (Düsseldorf). | 29.08.2024 14:32