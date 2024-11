Stand: 31.10.2024 16:03 Uhr ATP-Masters in Paris: Zverev steht im Finale

Tennisprofi Alexander Zverev hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Endspiel des ATP-Masters in Paris erreicht. Im Halbfinale setzte sich der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Hamburger überzeugend mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen den Dänen Holger Rune durch. Am Sonntag greift Zverev nach seinem 23. Einzeltitel auf der ATP-Tour. Im Finale des Hallenturniers von Paris-Bercy trifft der 27-Jährige auf Ugo Humbert aus Frankreich oder den Russen Karen Chatschanow.| 02.11.2024 16:02