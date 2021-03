Stand: 27.03.2021 11:33 Uhr ATP-Masters in Miami: Zverev scheidet überraschend aus

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ist beim ersten ATP-Masters des Jahres in Miami überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert. Fünf Tage nach seinem ersten Turniersieg der Saison in Acapulco unterlag der an Position drei gesetzte Hamburger in der zweiten Runde dem Finnen Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6, 1:6. Zverev spielte zu Beginn konsequent und nahm dem Weltranglisten-83. direkt die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Im zweiten Satz verlor der 23-Jährige dann aber den Faden. Im dritten Satz wirkte Zverev müde, ließ sich das Spiel des Finnen immer mehr aufzwingen und produzierte zudem viele vermeidbare Fehler. | 27.03.2021 11:32