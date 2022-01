Stand: 04.01.2022 08:12 Uhr ATP Cup: Zverev siegt erneut - DTB-Team schlägt USA

Tennisprofi Alexander Zverev hat mit seinem zweiten Einzelsieg beim ATP Cup in Sydney zum 2:1-Erfolg des deutschen Teams gegen die USA beigetragen. Nachdem sich Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen John Isner durchgesetzt hatte, gewann der Hamburger mühelos 6:4, 6:4 gegen Taylor Fritz. "Für mein zweites Einzel des Jahres war es generell okay, sehr intensiv und mit harten Aufschlägen", sagte Zverev, der am Montag bereits den Briten Cameron Norrie besiegt hatte: "Das Wichtigste ist, dass Team Deutschland heute gewonnen hat." | 04.01.2021 08:10