Stand: 03.02.2021 08:02 Uhr ATP Cup: Zverev siegt - Deutschland schlägt Kanada

Die deutschen Tennisspieler um den Hamburger Alexander Zverev haben ihren Auftakt beim ATP Cup in Melbourne gegen Kanada erfolgreich gestaltet. Nach dem 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) von Lennard Struff (Warstein) gegen Milos Raonic sorgte Zverev mit seinem Sieg für die Entscheidung: Der Weltranglisten-Siebte setzte sich nach fast drei Stunden gegen Denis Shapovalov 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) durch. Schon am Donnerstag steht für die deutsche Auswahl beim Wettbewerb im Vorfeld der Australian Open das zweite Gruppenspiel gegen Serbien an. | 03.02.2021 08:01