Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr ATP-Cup: Schwere Aufgabe für Zverev und Co.

Das deutsche Tennisteam um seinen Topspieler Alexander Zverev aus Hamburg trifft in den Gruppenspielen beim ATP Cup in Australien auf Titelverteidiger Serbien mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie wie im Vorjahr auf Kanada mit Topspieler Denis Shapovalov. Neben Zverev stehen Jan-Lennard Struff (Warstein) und die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) in der Mannschaft. Der mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Wettbewerb findet vom 1. bis 5. Februar vor den Australian Open statt. | 22.01.2021 09:28