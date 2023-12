Stand: 17.12.2023 13:53 Uhr A-Junioren des HSV im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden

Die A-Junioren des Hamburger SV haben den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals deutlich verpasst. Das Team von Coach Thomas Johrden verlor am Sonntagvormittag seine Viertelfinal-Partie gegen die TSG Hoffenheim mit 0:5 (0:2). Am Sonnabend war bereits der VfL Wolfsburg in der Runde der letzten Acht gescheitert. Die Niedersachsen musste sich auswärts beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. | 17.12.2023 13:52