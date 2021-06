Stand: 08.06.2021 15:06 Uhr 96 verleiht Keeper Weinkauf erneut nach Duisburg

Fußball-Zweitligist Hannover 96 leiht Torhüter Leo Weinkauf ein weiteres Jahr an den MSV Duisburg aus. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten war der 24-Jährige auf Leihbasis beim Drittliga-Club. Weinkaufs Vertrag in Hannover läuft noch bis zum 30. Juni 2023. | 09.06.2021 15:35