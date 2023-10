Stand: 27.10.2023 12:45 Uhr 96-Trainer Leitl lobt Team: "Jeder akzeptiert seine Rolle"

Trainer Stefan Leitl hat die Moral des Kaders von Fußball-Zweitligist Hannover 96 gelobt. "Jeder akzeptiert seine Rolle", sagte der 46-Jährige vor der Partie beim FC Schalke 04 am Sonnabend (13 Uhr im Livecenter bei NDR.de). Die Niedersachsen liefen in den letzten vier Begegnungen - mit Ausnahme des gesperrten Havard Nielsen - mit derselben Startelf auf. Es habe sich ein Stamm herauskristallisiert, aber jeder wisse, dass er gebraucht wird, so der Coach. 96 steht nach zehn Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. | 27.10.2023 12:45