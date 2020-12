Stand: 17.12.2020 16:02 Uhr 96-Trainer Kocak kritisiert Twumasi - Esser fällt aus

Trainer Kenan Kocak vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat das Verhalten von Sommer-Neuzugang Patrick Twumasi kritisiert. "Wenn ich seine Reaktion gestern im Spielersatztraining sehe, bin ich nicht erfreut", sagte Kocak am Donnerstag. Der 26-Jährige habe sich zwar keine "Respektlosigkeit" geleistet, aber nicht so trainiert, wie Kocak es von ihm sehen will: "Er muss sich der Gruppe auch unterordnen." Ob Twumasi zum Kader für das Spiel bei Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr / Livecenter) gehört, ließ Kocak offen. Torwart Michael Esser wird wegen Rückenproblemen fehlen. Für ihn wird wie schon in Heidenheim der 38-jährige Michael Ratajczak spielen. | 17.12.2020 16:00