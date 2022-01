Stand: 04.01.2022 08:31 Uhr 96-Rekordmann Cherundolo mit Trainerjob in der MLS

Ex-Fußballprofi Steven Cherundolo ist neuer Trainer des Los Angeles FC. Das gab der Club aus der US-amerikanischen Major League Soccer am Dienstag via Twitter bekannt. Für den 42 Jahre alten Bundesliga-ekordspieler von Hannover 96 (302 Einsätze) ist es nach mehreren Stationen als Nachwuchs- oder Co-Trainer der erste Chefposten in einer ersten Liga. Zwischen 1999 und 2012 bestritt Cherundolo 87 Länderspiele für die USA und nahm an drei WM-Endrunden teil. | 04.01.2021 08:29