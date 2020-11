Stand: 17.11.2020 14:58 Uhr 96: Kind will weitere Gehaltskürzungen verhindern

"Ich will, wenn irgend möglich, weitere Gehaltskürzungen verhindern", sagte Martin Kind dem Sportbuzzer. Allerdings, so der Fußballchef des Zweitligisten Hannover 96, könne er das nicht "nicht verbindlich zusichern". 96 leidet wie jeder Club in der Corona-Krise unter Einnahmeausfällen. Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" fehlen elf Millionen Euro. | 17.11.2020 14:56