Stand: 10.03.2021 13:51 Uhr 96-Keeper Esser in Quarantäne - Würzburg-Partie nicht in Gefahr

Wegen eines Corona-Falls in der Familie muss Torhüter Michael Esser von Hannover 96 in Quarantäne. Der 33-Jährige fehlt dem Zweitligisten damit im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Den positiven Corona-Test habe es "im engsten Familienumfeld" gegeben, teilte 96 am Mittwoch mit. Esser sei wie das gesamte Team negativ auf das Coronavirus getestet worden. "Hinsichtlich der Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs gibt es keinerlei Bedenken." | 10.03.2021 13:50