96-Coach Dabrowski kämpft um Job: "Klar, dass ich Bock habe"

Trainer Christoph Dabrowski von Fußball-Zweitligist Hannover 96 kämpft um seinen Job. "Ich sehe, dass ich die Mannschaft in einer ganz schwierigen Situation auf dem Relegationsplatz übernommen habe und aus 16 Spielen 22 Punkte geholt habe, die überlebensnotwendig sind", sagte der 43-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. "Das Ziel war von Anfang an, die Liga zu halten. Das ist mein Job und ich bin überzeugt, dass ich den erfolgreich zu Ende bringe. Und dann wird es Entscheidungen geben. Es ist doch klar, dass ich Bock habe, hier weiterzumachen." | 26.04.2022 11:44