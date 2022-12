Stand: 28.12.2022 08:06 Uhr 96-Chef Kind: Von Sportdirektor Mann schon früh überzeugt

Martin Kind hat Sportdirektor Marcus Mann lange vor dem Engagement bei Hannover 96 auf dem Radar gehabt. "Ich habe ihn schon vor Jahren in seiner Zeit in Saarbrücken getroffen. Damals war er mir aber noch zu jung für das Haifischbecken Profifußball", sagte der Mehrheitsgesellschafter des Fußball-Zweitligisten der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Kind habe seine Entwicklung beobachtet und gewusst: "Wenn er will und ich ihn kriege, dann ist das unser Mann." | 28.12.2022 11:50