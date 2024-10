Stand: 30.10.2024 21:31 Uhr Volleyball: Schwerin siegt deutlich in Aachen

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben am Mittwochabend einen Auswärtssieg feiern können. Bei den Ladies in Black Aachen gewannen die Mecklenburgerinnen klar mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:15). In der Tabelle liegen die Schwerinerinnen nach sechs Spieltagen auf dem dritten Platz. | 30.10.2024 20:51