Stand: 25.03.2021 20:14 Uhr 6:0, 6:0 - Kerber in Miami mit souveränem Sieg

Mit einem 6:0, 6:0-Erfolg hat die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber beim WTA-Turnier in Miami die dritte Runde erreicht. Die 33 Jahre alte ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel deklassierte Renata Zarazua aus Mexiko in nur 61 Minuten. "Ich habe noch nie gegen sie gespielt und habe versucht, mich nur auf mein Spiel zu konzentrieren", sagte Kerber. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft Kerber nun auf Victoria Asarenka aus Belarus. | 25.03.2021 20:05