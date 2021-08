Stand: 20.08.2021 18:42 Uhr 5:1 gegen Bayer: VfL-Fußballerinnen bestehen Generalprobe

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den letzten Härtetest vor Beginn der Bundesliga-Saison bestanden. Die Niedersächsinnen setzten sich am Freitag bei ihrer Generalprobe für den Erstliga-Auftakt am 28. August gegen Turbine Potsdam in einem Testspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 5:1 (4:1) durch. Tabea Waßmuth (5., 42.), Svenja Huth (10.), Ewa Pajor (45.) und Rebecka Blomqvist (50.) waren für die "Wölfinnen" erfolgreich. Irina Pando traf für Bayer (24.). | 20.08.2021 18:42