Stand: 18.01.2022 17:32 Uhr 500 Zuschauer beim VfL Osnabrück zugelassen

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück darf beim Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am kommenden Dienstag 500 Zuschauer ins Stadion an der Bremer Brücke lassen. Nach Club-Angaben werden 300 Karten an Inhaber von Dauerkarten gehen. 200 Tickets stehen den Werbepartnern zur Verfügung. Während des gesamten Aufenthalts im Stadion ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Es gilt die 2G-Plus-Regel. | 18.01.2022 17:30